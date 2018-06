Migranti, Angela: parlare di storia per indirizzare il futuro

Napoli (askanews) - "La cosa che ti colpisce di più nella storia è che la storia si ripete, quindi bisognerebbe, secondo me, ed è anche un po' lo scopo dei nostri programmi, parlare di storia, mostrarla, raccontare la storia e quello che è successo, in modo da capire il presente e indirizzare il futuro. La storia è una vera e propria maestra di vita e questo non bisogna mai scordarlo". Lo ha detto il conduttore televisivo e divulgatore scientifico parlando a Napoli, a margine della cerimonia con cui gli è stata conferita la cittadinanza onoraria, a proposito dell'attuale crisi migratoria e di come le autorità nazionali e internazionali se ne stanno occupando.