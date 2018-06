Enti locali, con Digital4Democracy nasce moderna Agorà

Roma, (askanews) - Trasformare l' aula consiliare nel Parlamentino della città: un'Agorà digitale in grado di sostenere la semplificazione dei processi e il contrasto degli sprechi.

Si chiama Digital4Democracy ed è un'innovativa tecnologia messa a punto da Cedat 85 che permette di gestire attraverso una regia automatica tutte le fasi delle sedute consiliari di Comuni e Regioni. Dal posizionamento automatico della telecamera sulla postazione del consigliere che ha attivato la base microfonica alla possibilità di seguire in modalità audio-video in tempo reale l'intervento di ogni oratore. Senza dimenticare la facoltà di gestire tutte le fasi di votazione, evidenziando risultati, partecipanti al voto, maggioranze necessarie all'approvazione, numero legale e assenti.

Secondo Gianfranco Mazzoccoli, presidente di Cedat 85, con questo strumento è possibile realizzare una moderna Agorà digitale.

"L'esperienza di Cedat 85 a livello parlamentare abbiamo pensato di condensarla e di portarla a livello di enti territoriali. Per questo è stato realizzato il programma Digital4Democracy che permette all'aula consiliare dei Comuni di diventare il Parlamentino della città. Una sorta di Agorà digitale, una moderna trasparenza di tutto quelle che avviene nelle aule consiliari attraverso una tecnologie che interseca varie modalità, unendo audio, testo e video e rendendolo pubblico attraverso operazioni molto semplici".

Una tecnologia studiata non solo per le istituzioni nazionali e regionali, ma anche per i Comuni soprattutto per quello più piccoli.

"Digital4Democracy- ha aggiunto Mazzoccoli - è caratterizzato da un elevato tasso tecnologico e punta ad integrare tutti gli strumenti dell'aula consiliare: il conference system, le telecamere per lo streaming video e il voto elettronico che vengono integrati in un programma che chiamiamo "Aula consiliare 4.0". Tutta questa tecnologia permette di ridurre i costi e li rende accessibili anche ai più Comuni più piccoli.