Su due ruote dal Sudafrica all'Angola: la missione dello Ied

Roma, (askanews) - L'Istituto Europeo di Design insieme a Humacoo Foundation e MotoForPeace Onlus ha lanciato il progetto Missions_in missione per le missioni. Lo scorso aprile è partita la spedizione in Africa dei giovani creativi IED per dare un volto agli operatori delle missioni umanitarie in Sud Africa, Namibia e Angola e documentare il lavoro degli "anonimi" che si impegnano quotidianamente nelle missioni cattoliche, seguire il cammino di chi porta risorse e solidarietà nelle comunità più in difficoltà.

MotoForPeace, onlus costituita da appartenenti a Polizia di Stato e Carabinieri, dal 2011 viaggia su due ruote per portare aiuto e solidarietà nelle zone disagiate del mondo. La missione di studenti ed ex studenti di IED, sostenuta da Humacoo Foundation (Human Cooperation Ong, Onlus) è finalizzata a "dare un volto" agli operatori delle missioni cattoliche, impegnati nell assistenza dei più bisognosi, individuati da MotoForPeace in collaborazione con il Dicastero per lo Sviluppo Umano del Vaticano.

Il gruppo IED - Humacoo ha documentato la prima parte dell itinerario: da Johannesburg a Città del Capo in Sud Africa, attraverso la Namibia, sino all'Angola dove ha lasciato proseguire la spedizione di MotoForPeace verso est in Zambia, Zimbabwe, Botswana.

Missions_in missione per le missioni è un progetto speciale nato nella sede di IED Roma, che facendo da capofila all iniziativa ha selezionato otto giovani creativi anche dalle sedi dell Istituto Europeo di Design di Milano e Barcellona. Il team accompagnato dagli operatori di Humacoo Foundation, ha documentato il viaggio/spedizione con video, foto, carnet de voyage e artwork.