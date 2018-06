Andrea Guerra: grandi giganti digitali interessati a Eataly

Roma, (askanews) - "Se io dovessi dire chi ha bussato alla porta di Eataly per comprarlo? Potrei dire che un certo numero è costituito da gente che non ti aspetti".

Così Andrea Guerra, presidente esecutivo di Eataly, ha svelato l'interesse da parte di grande aziende leader nel retail verso la catena italiana durante un incontro organizzato da Banca Generali sull'innovazione.

"Sono dei grandi giganti digitali - ha proseguito - basta vedere Amazon che si è presa Whole Foods. Stiamo parlando di tante persone che non hanno la possibilità di ricevere cose a casa, quindi questi luoghi cominciano a essere luoghi fisici fondamentali per ricevere le cose".