Firenze, ai Rossi la finale di Calcio Storico Fiorentino

Roma, (askanews) - Se le sono date "di santa ragione" ma stavolta non ci sono stati infortunati e solo un'espulsione. I Rossi di Santa Maria Novella hanno vinto il Calcio Storico Fiorentino battendo i Verdi per 10 cacce (goal) e mezzo a 4, in una finale molto partecipata in piazza Santa Croce, a Firenze, nel giorno dedicato al Patrono, San Giovanni.

Conosciuto anche come calcio in costume, il calcio storico fiorentino è una disciplina che riecheggia un gioco che in latino era chiamato harpastum. Da molti considerato il papà del calcio, nei fondamentali ricorda molto più il rugby. E' un gioco antico, la partita più celebre risale al 1530 durante l'assedio di Firenze, quando si giocò un po' per non interrompere l'usanza del calcio nel periodo di Carnevale, un po' come sfida al nemico assediante.

Un gioco tornato in auge nel Novecento, una grande rievocazione storica che anima una tradizione locale contribuendo a tener vivo, anche in clima moderno, il carattere di Firenze con i tornei tra i quartieri storici: i Bianchi di Santo Spirito, gli Azzurri di Santa Croce, i Rossi di Santa Maria Novella e i Verdi di San Giovanni.