Game of Thrones, Kit Harington e Rose Leslie si sono sposati

Firenze, ai Rossi la finale di Calcio Storico Fiorentino

Roma, (askanews) - Se le sono date "di santa ragione" ma stavolta non ci sono stati infortunati e solo un'espulsione. I Rossi di Santa Maria Novella hanno vinto il Calcio Storico Fiorentino battendo i Verdi per 10 cacce (goal) e mezzo a 4, in una finale molto partecipata in piazza Santa Croce, a Firenze, nel giorno dedicato al Patrono, San Giovanni. Conosciuto anche come calcio in costume, il ...