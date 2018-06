Fontana incontra Sala: lavoriamo per candidare Milano a Olimpiadi

Milano (askanews) - Milano come possibile candidata ad ospitare le Olimpiadi del 2026: è uno degli argomenti al centro dell'incontro che si è svolto a Palazzo Marino tra il sindaco, Beppe Sala, e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. I due si sono incontrati in Comune e all'uscita, Fontana ha raccontato cosa si sono detti: "Ho fatto una piccola relazione sulla mia visita ieri a Bruxelles e poi lui era interessato a sapere le questioni legate ai fondi strutturali" ha spiegato ai giornalisti.

Sulle Olimpiadi, dopo che il sindaco aveva avanzato qualche giorno fa l'ipotesi di candidare Milano ad ospitarle "non ci sono novità, stiamo lavorando per vedere di presentarci" ha detto Fontana, che ha ribadito come Comune e Regione siano "assolutamente allineate ad andare avanti".

Per ora non si discute dell'ipotesi di ticket con Torino, c'è Milano al centro, l'ultima parola spetta al governo: "Deve essere il governo a indicare il candidato" ha detto il presidente, che non ha risposto alla domanda se sia già in corso una discussione con l'esecutivo su questo punto. "Ho la memoria molto corta" ha scherzato, per poi parlare della possibile estensione delle Olimpiadi anche fuori dalla città capoluogo: "È chiaro che se si facessero anche in Valtellina sarebbe molto bello, in quel caso bisogna coinvolgere anche la regione".