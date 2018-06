Mecna, il rapper malinconico: duetterei con Cremonini e Ferro

Milano (askanews) - È un rap malinconico quello di Mecna in "Blue karaoke", quarto album in cui contaminazione e sperimentazione fanno da guida in un percorso di crescita che ogni disco lo vede fare un passo in più. "Karaoke è un metro di paragone per capire se una canzone dura nel tempo o viene dimenticata. In un momento così florido della musica, in cui escono tanti dischi, la mia domanda di ...