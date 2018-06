Migranti, Aquarius arriva a Valencia tra applausi e canti

Migranti, a Valencia pronti 1000 kit di soccorso

Valencia, (askanews) - Mille kit di primo soccorso, cento brande, 15 tonnellate di cibo. La Croce Rossa spagnola ha allestito un capannone - con la scritta in diverse lingue 'Benvenuti a casa' - sul porto di Valencia, che ospita pallet e materiale per la prima assistenza per i 630 migranti che sono arrivati a bordo della Nave Aquarius e di due navi militari italiane, al porto di Valencia, in ...