Aquarius, Msf Spagna: serve risposta solidale e umana da Europa

Msf Spagna: chiudere porti non è soluzione, causa solo sofferenze

Valencia, (askanews) - "La chiusura dei porti italiani viola i diritti fondamentali delle persone, capiamo che l'Italia si trova in una situazione molto complicata, che il resto dell'Europa non è stato capace di condividere questa solidarietà con l'Italia, però non è in nessun caso la soluzione, perché bloccare porti causa maggiore sofferenza alle persone più vulnerabili. Pertanto siamo in ...