No ai populismi, i Dem e En Marche si alleano per le elezioni Ue

Roma, (askanews) - "Il terremoto politico che si è abbattuto sull'Italia il 4 marzo si abbatterà sull'Europa il 26 maggio del prossimo anno".

"Cosa può fare l'Italia per contare in Europa?" ed evitare che il Parlamento europeo finisca "lepenizzato", "grillizzato" o "orbanizzato"? Unire le forze, costruire una nuova alleanza tra europeisti e progressisti, per dire no ai populismi e agli estremismi, soprattutto in vista delle elezioni europee del 26 maggio 2019.

E' stato il tema al centro del convegno organizzato dal Foglio Quotidiano al Piccolo Eliseo a Roma, nel giorno in cui il premier Giuseppe Conte ha fatto visita al presidente francese Emmanuel Macron. Ospite d'eccezione il numero uno del partito di Macron Christophe Castaner, che prima dell'incontro ha dichiarato:

"Bisogna ribadire il legame forte che c'è tra l'Italia e la Francia e il rispetto legittimo della Francia per la scelta elettorale che gli italiani hanno fatto per l'esecutivo attuale. Macron ha voluto lavorare con Conte oggi, le cose si sono svolte bene al di là degli incidenti che si sono prodotti, è un legame forte e essenziale. Poi c'è la questione politica per il capo di un partito come me, oggi ho incontrato vari partner, ma ovviamente l'invito è quello di un alleato culturale , responsabile del partito democratico italiano per riflettere alla preparazione delle elezioni europee".

Prima del dibattito, moderato da Marco Taradash e introdotto da Claudio Cerasa, Castaner ha infatti incontrato l'ex premier Matteo Renzi. Con lui Sandro Gozi, ex sottosegretario agli Affari Europei:

"Oggi abbiamo una giornata intensa a Roma con Christoph Castaner, perché riteniamo che occorra un dialogo molto ampio con tutte le forze che scelgono l'Europa, che scelgono il progresso, che lottano contro i populismi, che lottano contro i nazionalismi e questa è una sfida per noi politica importantissima in Italia, ma anche la sfida che dobbiamo insieme affrontare in Europa nelle prossime elezioni europee".