Gozi: nel 2019 il Parlamento Ue rischia di finire "grillizzato"

Roma, (askanews) - Se i liberal-democratici, gli europeisti, i socialdemocratici, i verdi, continueranno a marciare divisi, ognuno dal loro punto di vista, ognuno a casa propria, noi anche nel Parlamento europeo finiremo lepenizzati, grillizati, orbanizzati, finiremo in minoranze frammentate anche nel Parlamento europeo ecco perché dobbiamo costruire una nuova alleanza per il progresso in Europa": lo ha affermato l'ex sottosegretario agli Affari Europei Sandro Gozi, nel corso del convegno "Cosa può fare l'Italia per contare in Europa?", organizzato da Il Foglio Quotidiano al Piccolo Eliseo a Roma.

"Anche su questo ci sono due grandi punti di novità: attorno al quale dobbiamo aggregare le nuove alleanze, uno è certamente En Marche, l'altro sono delle esperienze come Ciudadanos, dobbiamo aggregare attorno a un'agenda politica per il cambiamento pochi punti chiave per la rifondazione europea, dobbiamo aggregare tutti gli europeisti, perché la vera battaglia, la vera divisione, fondamentale, non che cancella le altre, che prevale in questo momento di crisi drammatica, sarà tra sovranisti- europeisti, tra nazionalisti e progressisti, e noi dobbiamo fare in modo che gli europeisti e i progressisti vincano la battaglia, in Italia come in Europa il 26 maggio del prossimo anno", ha dichiarato.