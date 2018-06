En Marche!: Francia brutale con i migranti? Non commento fantasie

Roma, (askanews) - "Non commento le fantasie e i processi fatti alle nostre forze dell'ordine. Nessuno può immaginare che questi comportamenti siano istruzioni e messe in opera né in Francia e né in Italia, quindi non commento su questo": lo ha dichiarato Christophe Castaner, presidente del partito di Macron En Marche!, commentando, a margine di un evento al Teatro Piccolo Eliseo a Roma, il rapporto dell'ong Oxfam "Se questa è Europa", nel quale si denunciano respingimenti illegali, falsificazione di documenti e brutalità da parte della polizia francese sui migranti minorenni.

"Quello che so è che stiamo facendo arrivare una legge che sarà votata prima della fine del mese di luglio che ha vocazione di permettere l'istruzione dei dossier in modo più rapido, per accordare uno status di rifugiato più veloce e rafforzare le politiche di integrazione in Francia, mi interessa quello non i commenti dei commentatori", ha aggiunto.

"Non cambierò la mia politica migratoria in funzione di dichiarazioni non fondate, che secondo me non sono fondate da parte di Oxfam", ha concluso il numero uno del partito di Macron.