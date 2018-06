Bonafede: con Cantone prevedo una collaborazione proficua

Roma, (askanews) - "Ritengo che ci siano tutte le basi per una collaborazione proficua con l Anac e con il presidente Cantone, che ringrazio per l impegno profuso in tutto questo tempo". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a margine della presentazione del Rapporto Anac in Parlamento.

E a chi gli chiedeva un commento sull'inchiesta per il progetto del nuovo stadio della Roma ha risposto: "Non commento chiaramente le indagini in corso".