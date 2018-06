Boomdabash: nel disco "Barracuda" temi sociali e divertimento

Milano (askanews) - Mischiano con sapienza il raggae con elementi soul, drum e bass e hip hop i Boomdabash, band di origine salentina che esce il 15 giugno con il nuovo album "Barracuda": 12 brani inediti prodotti per la maggior parte insieme ai beatmaker multiplatino Takagi e Ketra e registrato tra Mesagne e Milano, dove Biggie Bash, Mr. Ketra, Blazon e Paya hanno presentato il disco. La figura del barracuda rappresenta il concept del disco. "È un pesce molto leale e spietato e questa e l'attitudine con cui abbiamo affrontato questi 15 anni di carriera, molti passati da indipendenti, muovendosi in un mare di squali, come dice lo stesso pezzo, ma senza paura".

"Siamo arrivati quasi al punto massimo di maturità artistica umana e personale, è un momento molto importante della nostra carriera, molte cose sono nuove perchè ci troviamo catapultati nel mainstream, lo affrontiamo con umiltà e tranquillità".

Ad anticipare il disco la title track in featuring con Fabri Fibra e Jake la furia e "Non ti dico no" con Loredana Bertè, cantante di cui sono fan da sempre, che ha conquistato il primo prosto in classifica airplay radio dei brani più tramessi dalle emittenti italiane. "Nonostante i nostri due mondi possano sembrare lontani siamo riusciti a creare un mix che ha funzionato alla grande e il collante è il reggae. Loredana già nel 1981 era prima in classifica con 'E la luna bussò', è stata una pioniera di questo genere musicale in Italia".

Nel disco ci sono Rocco Hunt nel brano "Gente del sud" e Sergio Sylvestre in "The Blind man story": come da tradizione nei dischi Boomdabash alterna temi leggeri e divertenti e altri seri e di riflessione. "Il bullismo e la lotta all'omofobia e la battaglia per liberarsi dei pregiudizi e retaggi stupidi sono temi che trattiamo da sempre ma in questo disco in modo molto più dura. Il filo conduttore è il Salento, l'appartenenza come in tutti i nostri dischi. Il pezzo con Sergio Sylvestre lo abbiamo scritto per le persone non vedenti, io sono un loro grande fan, non li considero disabili ma più abili di noi".

Dal 15 giugno la band salentina è impegnata nel "Barracuda instore tour" per la presentazione del nuovo album. Il tour estivo parte con la data zero il 23 giugno da Bari per girare l'Italia, sarà a Milano il 25 agosto e all'Arena di Verona il 3 settembre.