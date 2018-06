Amedeo Minghi: esce "Tutto il tempo", una foto degli anni '90

Roma, (askanews) - Un cofanetto che raccoglie due concerti memorabili di Amedeo Minghi, molto diversi fra loro: quello del 1990 a Santa Maria in Trastevere e nel 1992 allo Stadio Olimpico. Esce "Tutto il tempo" (etichetta Clodio Music, edizioni musicali La SanBiagio Produzioni), il cofanetto del Maestro.

"E' una foto dell'epoca, questi due concerti sono una sorta di testimonianza di come eravamo, tra gli anni Ottanta e Novanta. Sono concerti che oggi non sarebbero riproponibili, per un fattore artistico e sociale. La gente non aveva i cellulari, c'erano le mani che applaudivano e gli occhi. C'è una grande partecipazione, forse più di quello che accade oggi quando in 30mila alzano il cellulare".

A distanza di 26 anni, i due concerti vengono restaurati, rimasterizzati e pubblicati con una nuova tracklist che comprende anche versioni live inedite:

"Io sono un sessantottino e ai miei tempi, noi andavamo ai concerti ma non si cantava, si ascoltava. Questi due concerti appartengono a questa esperienza".

L'uscita del cofanetto dà il via al tour. "I primi di luglio iniziamo il tour estivo e poi percorreremo un piccolo viaggio attraverso i teatri italiani, ritornerò a Roma, non può mai mancare nei miei concerti".