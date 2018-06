Pitti 94, la filosofia uncode top di gamma di Lumberjack

Firenze (askanews) - "In questo Pitti, Lumberjack presenta per la seconda stagione la collezione Uncode che è la linea première rivolta ai negozi della distribuzione qualificata tradizionale. E il top di gamma, è l acronimo di Urban Nature Code, cioè la filosofia tipica del brand, figlia di un successo superiore addirittura alle aspettative. La prima stagione ha rappresentato un 15% del totale fatturato dal brand, quindi con un inserimento in un centinaio di punti vendita qualificati. Rappresenta il meglio dei valori di Lumberjack e vuole rispondere alle esigenze del consumatore moderno, che alterna svago e lavoro, sempre alla ricerca di un equilibrio tra moda e praticità, ma anche un ritorno ai valori autentici. Quindi un continuo alternarsi tra mondo Heritage e mondo futuro, tra distribuzione tradizionale qualificata, ma lancio del marchio attraverso un mondo digital e social totalmente orientato al futuro". Lo ha detto Andrea Vecchiato, ad di Lumberjack, a margine di Pitti 94 a Firenze.

"Un insieme e una contaminazione tra quello che era e quel che sarà. Nella collezione, specialmente nel mondo barca, che è un mondo iconico per Lumberjack, abbiamo voluto rappresentare il passaggio dall approccio tradizionale a uno molto più attuale e moderno. E molto facile vedere il passaggio tra il mondo più storico del mondo barca, un classico pull up vitello, con spessore importante e, sempre barca, ma di ispirazione completamente moderna".