Migranti, ambasciatore Francia: cooperazione con Roma solida

Economia

Borse europee caute in attesa banche centrali, Milano +0,44%

Seduta all’insegna della cautela per le piazze finanziarie europee, in attesa delle decisioni della Federal Reserve questa sera negli Stati Uniti e della Banca Centrale Europea domani. Piazza Affari si segnala come la più tonica, con un rialzo dello 0,44%. Sul listino principale della borsa milanese corrono Stm, con un balzo di quattro punti percentuali, e Ferrari, che tocca il massimo storico a ...