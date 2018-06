Roma, Raggi: finalmente abbiamo un Governo amico. Raccoglieremo

Altro

Dumbo torna a volare con Tim Burton

Ecco il teaser trailer della nuova versione di Dumbo, la storia dell’elefantino volante che ha incantato una generazione di bambini e non solo. A dirigerlo è niente meno che Tim Burton, il quale come si vede in questa prima clip diffusa in queste ore darà la sua impronta fantastica e onirica a tutta la pellicola. La storia ripercorre quella del film d’animazione, dove in un circo nasce un ...