Fortnite star dei videogame all'E3 di Los Angeles

Los Angeles (askanews) - "Fortnite" è la star dell'E3 2018, la fiera dei videogame di Los Angeles, la più importante del settore. Il videogioco della Epic Games ha conquistato 45 milioni di giocatori in tutto il mondo, grazie alla sua modalità "Battle Royale", un tutti contro tutti in uno spazio delimitato in cui bisogna lottare per conquistare risorse e sopravvivere, e alla gratuità, con la possibilità però di acquisti per migliorare capacità e estetica del proprio personaggio. Il palcoscenico dell'E3 è stata l'occasione per annunciare l'arrivo di Fortnite anche su Nintendo Switch e una "coppa del mondo" che prevederà una serie di tornei ed eventi con in palio in totale 100 milioni di dollari.