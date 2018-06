Un bosco nella piazza del Maxxi: è l'installazione Green Gallery

Roma, (askanews) - Piantare un bosco sulla piazza del MAXXI: è Green Gallery dello STUDIOD3R - Radostina Radulova-Stahmer e Deniza Horl nder con Marcello Fantuz - progetto ecologico, ecosostenibile, attento alla biodiversità, che contrasta il riscaldamento climatico, il vincitore di YAP Rome at Maxxi, progetto organizzato in collaborazione con il Museum of Modern Art (Moma) di New York, nell ambito di Young Architects Program, il programma dedicato al sostegno e alla promozione della giovane ricerca architettonica giunto alla sua settima edizione italiana.

L installazione, dal 12 giugno al 21 ottobre 2018, crea un nuovo spazio di verde pubblico, con l obiettivo di migliorare il microclima e promuovere la flora e la fauna locali. Una installazione che fa da contraltare all area circostante, occupata dalla struttura del museo e densamente costruita. Un vero e proprio giardino che accoglie il ricco programma di appuntamenti estivi del museo e dove i visitatori possono rilassarsi, godendo del riparo offerto dalle fronde e approfittando del fresco microclima.

Green Gallery mette in dialogo una struttura leggera composta da elementi modulari con una vegetazione ricca e diversificata. Un sistema di nebulizzazione si snoda tra le tubature di metallo orizzontali, consentendo sia alle piante che alle persone di rigenerarsi nelle torride giornate estive.

L'inaugurazioen di Green Gallery è solo il primo appuntamento di Yap fest 2018, ricco programma di eventi estivi all insegna del dialogo tra culture, divertimento e tempo libero che, fino al 3 ottobre, coinvolgerà il pubblico del museo.

In programma oltre 35 appuntamenti, molti dei quali organizzati in collaborazione con le principali istituzioni culturali romane e nazionali, tra incontri con artisti, architetti e scrittori, proiezioni, spettacoli di danza e musica. Tra i protagonisti di questa stagione, lo psicoanalista Massimo Recalcati terrà una conferenza su Alberto Burri, a partire dal libro che ha dedicato al Grande Cretto di Gibellina (20 giugno).

Il 13 giugno ci sarà l incontro Identità, Corpi, Immagine, organizzato nell ambito delle iniziative del Roma Pride 2018 in collaborazione con il Circolo Mario Mieli, riflessione su come l arte contemporanea interpreti l identità di genere. E poi due incontri dedicati a Pietro Barucci (15 giugno) e Vittorio De Feo (26 giugno) maestri dell architettura del Novecento italiano.

Il cinema iraniano declinato al femminile è protagonista di 3 giornate, il 23, 24 e 25 giugno, il 23 con anche l incontro con Narges Abyar, Rakshan Bani Etemad, Ida Panahandeh, tre cineaste che raccontano con occhio inedito e stile personale l Iran di oggi, in collaborazione con Fondazione Cinema per Roma-CityFest e Asiatica.

Musica live con il Rainbow Choir, primo coro italiano LGBTIQ (26 giugno) e con tre serate di jazz organizzate in collaborazione con il Roma Jazz Festival 2018 (12 luglio giovani talenti italiani, 21 luglio Kamal Williams,1 agosto la band Sons of Kemet). E poi MAXXImorning, un ciclo lezioni di Ananda Yoga e 5Ritmi, nel periodo dal 20 giugno al 3 ottobre, per il benessere del corpo e della mente.

Un focus speciale è dedicato all Africa, in occasione delle mostre African Metropolis. Una città immaginaria e road to justice, al MAXXI dal prossimo 22 giugno, per raccontare il ricco universo di un continente in piena espansione culturale. In programma incontri con scrittori di origine africana in collaborazione con collaborazione con il Festival Internazionale delle Letterature alla Basilica di Massenzio e la casa editrice 66thand2nd (primo appuntamento venerdì 22 giugno con Alain Mabankou, vincitore nel 2015 del Premio Strega Europeo con Pezzi di Vetro); incontri con artisti (Kendell Geers, 3 luglio) e architetti (dal Ghana David Adjaye, 4 luglio; dal Sudafrica Mokena Makeka, 12 luglio e Jo Noero, 19 luglio); spettacoli di danza in collaborazione con l Accademia Nazionale di Danza (3, 13 e 17 luglio); una rassegna cinematografica in occasione del centenario della nascita di Nelson Mandela in collaborazione con Fondazione Cinema per Roma-CityFest (10, 18 e 25 luglio), e una sfilata di moda benefica organizzata da Le Spose di Marianne (24 luglio).

Dopo la pausa di agosto, il programma riprenderà a settembre. Ulteriori info su www.maxxi.art.

YAP Rome at MAXXI è realizzato in collaborazione con Future Architecture Platform e co-finanziato da Creative Europe Programme of the European Union