Pitti 94, il confort estivo e leggero di Manuel Ritz

Firenze (askanews) - "Questa è un estate ispirata al clima vacanzieri degli anni 50 e quindi riproponiamo stampe floreali, modellistica anche un po più ampia, che va a rendere più easy il modo di vestire dell uomo, per dare un senso di leggerezza e di spensieratezza. Noi stiamo andando verso dei pesi sempre più leggeri, su tessuti che hanno un comfort sempre maggiore per dare al consumatore una possibilità di indossare capi costruiti come la giacca, come l abito, in una maniera più soft, senza costringere, senza creare problemi di movimento e di utilizzo durante la giornata. Per quanto riguarda i nostri mercati tradizionali - che sono l Europa continentale - stiamo avendo buoni risultati in Francia, Germania, Benelux e anche in Spagna. Per quanto riguarda i nuovi mercati, abbiamo avviato nelle ultime stagioni due mercati che crediamo potranno essere molto importanti per il brand che sono la Russia e il Giappone.