In 5mila al Teatro Greco di Siracusa per il monologo di Camilleri

Siracusa (askanews) - Sold out al Teatro Greco di Siracusa per la serata-evento che il maestro Andrea Camilleri ha tenuto di fronte a 5mila persone. Ovazione e lunghi applausi al termine di un monologo di quasi un'ora e mezza su Tiresia, profeta che compare nell'Odissea, cieco.

Un intreccio tra la vita personale del padre di Montalbano e la storia dello straordinario indovino in una conversazione solitaria. Le infinite manipolazioni subite da Tiresia, attraverso epoche e generi, costituiscono per Camilleri uno specchio in cui riflettersi e attraverso cui rileggere il senso ultimo dell'invenzione letteraria. Scritto e interpretato dallo stesso Camilleri, la regia è di Roberto Andò.