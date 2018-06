Trump-Kim, summit storico tra Stati Uniti e Corea del Nord

Singapore (askanews) - Una storica stretta di mano per suggellare un momento senza pari nelle relazioni tra Corea del Nord e Stati Uniti. Il presidente Usa Donald Trump e il leader di Pyongyang Kim Jong Un hanno dato vita a un incontro che resterà negli annali, perché è la prima volta che un capo di stato Usa incontra il numero uno nordcoreano e perché questo incontro punta a fermare un programma nucleare visto da Washington e dai suoi alleati come pericolosissimo.

Solo nove mesi fa i due uomini si lanciavano insulti. Per Trump, Kim era "rocket man". Per Kim, Trump era un "rimbambito squilibrato". E non passava giorno che le due parti non minacciassero reciproca distruzione.

La cornice dello storico summit, un vertice atteso e partorito tra mille ripensamenti, è stata l'isola di Sentosa, a Singapore. I due leader si sono stretti la mano, vigorosamente, per 13 secondi. E Trump ha toccato la spalla di Kim dicendogli qualcosa.

Poi i due si sono diretti verso la sala riunioni. "E' un incontro storico e firmeremo un diocumento storico per lasciarci il passato alle spalle e per segnare un nuovo inizio", ha dichiarato Kim.

02.19

"Credo che la relazione con la Corea del Nord e la penisola coreana stia per cambiare profondamente", ha aggiunto Trump

Nel testo della dichiarazione congiunta rilasciata a fine summit è scritto nero su bianco che la Corea del Nord si impegna a "lavorare verso una completa denuclearizzazione

della Penisola coreana".