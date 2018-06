Summit Trump-Kim, la storica stretta di mano tra i due leader

Singapore (askanews) - Una storica stretta di mano per suggellare un momento senza pari nelle relazioni tra Corea del Nord e Stati uniti. Oggi il presidente Usa Donald Trump e il leader di Pyongyang Kim Jong Un hanno dato vita a un incontro che resterà negli annali, perché è la prima volta che un capo di stato Usa incontra il numero uno nordcoreano e perché questo incontro punta a fermare un programma nucleare visto da Washington e dai suoi alleati come pericolosissimo. Le immagini di MEDIACORP PTE LTD