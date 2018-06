Panama, ex presidente Martinelli estradato daglui Stati Uniti

Panama City (askanews) - L'ex presidente del Panama Ricardo Martinelli è stato estradato oggi dagli Stati Uniti nel suo Paese dove è accusato di aver spiato oppositori politici e giornalisti durante il suo mandato. L'ex capo dello Stato è stato trasferito all'alba dalla prigione federale di Miami all'aeroporto ammanettato. "Sono pronto a guardare i Mondiali!" ha esclamato ai giornalisti.

Martinelli, 66 anni, è accusato di aver distratto fondi pubblici per creare una rete di spionaggio di Stato quando era alla guida del Paese fra 2009 e 2014. Avrebbe messo sotto intercettazioni telefoniche più di 150 persone, fra cui uomini poltiici e giornalisti. E'accusato anche di una ventina di vicende di corruzizone ma queste non compaiono nella richiesta di estradizione negli Usa. L'ex presidenre era fuggito negli Usa nel 2015. Arrestato a Miami nel giugno 2017, era stato incarcerato nell'attesa dell'esame della domanda di estradizione presentata dal Panama, alla quale il dipartimento di Stato americano ha dato il via libera definitivo venerdì.