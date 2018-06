L'architettura di Luigi Ghirri, il paesaggio come consapevolezza

Penka, la mucca bulgara "espatriata" in Serbia non sarà abbattuta

Roma, (askanews) - Penka, una vacca bulgara che aveva oltrepassato il confine in Serbia - fuori dall'Ue - e per questo avrebbe dovuto essere abbattuta, è salva. La mucca sarà "risparmiata" e tornerà alla sua mandria entro la fine della settimana. Per tornare a casa, nel villaggio di Kopilovtsi, ha dovuto superare accurati controlli medici e ottenere un certificato che attestasse il suo buono ...