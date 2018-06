Aquarius, Conte: ringrazio autorità spagnole, Toninelli e Salvini

Amatrice, (askanews) - "Ho sentito ieri personalmente il primo ministro di Malta Joseph Muscat per chiedergli un gesto di solidarietà nella gestione di questa emergenza dell'Aquarius. Abbiamo continuato questa mattina, ero in costante contatto con i ministri competenti ed è arrivata questa notizia: la Spagna accoglie l'Aquarius. Avevamo chiesto un gesto di solidarietà da parte dell'Europa, avevamo chiesto all'Europa di farsi carico dell'emergenza dell'immigrazione, di non lasciarci soli come è avvenuto in questi anni. Questo gesto va in questa direzione. Quindi non posso che ringraziare le autorità spagnole per avere accolto questo nostro invito, devo ringraziare i ministri Toninelli e Salvini, che sono i ministri competenti, uno sapete per gli Interni, l'altro per le Infrastrutture": lo ha dichiarato il presidente del Consigilio Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a margine di una visita ad Amatrice.

"Al di là di questo si conferma che la vera emergenza per noi è la gestione dei flussi migratori. L'ho anticipato più volte, tengo a ripeterlo: vogliamo una modifica del regolamento di Dublino che sia veramente in direzione di un'Europa solidale", ha sottolineato Conte.