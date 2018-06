Governo, Boccia: spread e perdita Borsa frutto di emotività

Rapallo (Genova), (askanews) - Il rialzo dello spread Btp-Bund e le perdite in Borsa sono "ancora frutto di emotività. Dobbiamo evitare una percezione di incertezza del mondo esterno in rapporto all'Italia". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine del convegno degli under 40 dell'associazione.

"Occorre adesso passare ai fatti e alle scelte - ha proseguito - evitare incertezze che determinano questa reazione dei mercati e costruire un percorso virtuoso, partendo dal programma di governo, ma inserendo a questo punto degli elementi essenziali. Sembra che il dibattito negli ultimi giorni e anche le parole del ministro Di Maio vadano in una direzione di confronto serrato e non dogmatico. Questo è un elemento positivo".