L'ultimo video di Anthony Bourdain: sul set, il 3 giugno

Roma, 9 giu. (askanews) - L'ultimo video dello chef Anthony Bourdain, pubblicato da lui stesso il 3 giugno sul suo account Twitter, mentre si trovava con la compagna e regista Asia Argento e il direttore della fotografia Christopher Doyle sul set del suo programma Parts Unknown realizzato per la CNN, a Hong Kong. Bourdain, celebrity chef, scrittore e presentatore, 61 anni, è stato trovato morto venerdì nella sua camera di in un hotel francese, lo Chambard, in Alsazia; si è tolto la vita. Su twitter, aveva scritto commentando il video: "la televisione è un lavoro duro." Lo stesso giorno aveva condiviso una canzone della colonna sonora del programma, un remix di Michael Ruffino della celebre "House of the Rising Sun", scrivendo "resterà con me".