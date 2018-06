Trump apre alla Russia: "Deve tornare a far parte del G8"

Roma, (askanews) - Tornare alla formula del G8, con la Russia. È l'idea del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha detto ai giornalisti, lasciando la Casa Bianca per il viaggio in Canada, che a Mosca dovrebbe essere consentito di tornare al vertice dei Grandi del pianeta. "La Russia deve far parte di questo incontro. Perchè ci incontriamo senza che la Russia faccia parte del summit?" ...