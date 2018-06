Carella: manager valorizzino diversità in azienda, è un valore

Milano, (askanews) - I manager "sono fondamentali in questo processo di ridisegno di nuovi modelli organizzativi e produttivi. Perchè oggi in azienda c'è la possibilità di trovare addirittura all'interno delle risorse dell'azienda quattro generazioni che lavorano contemporaneamente nella stessa azienda e la difficoltà di relazione è forte perchè ognuno possiede delle specificità, delle peculiarità che altri non hanno". Lo ha dichiarato Guido Carella, presidente di Manageritalia, a margine del Meeting Prioritalia 2018 dal titolo 'Costruire un patto generazionale nell'economia dell'innovazione e delle competenze'.

"Da una parte l'esperienza tecnologica, le capacità tecnologiche dall'altro la capacità esperenziale degli anziani - ha spiegato - I manager possono giocare un ruolo fondamentale nel mettere assieme queste diversità e fare in modo che le diversità possano diventare un valore perchè contrariamente le diversità separano. Allora - ha proseguito Carella - se le diversità vengono utilizzate come un valore, un patrimonio da mettere in comune ecco che il manager può giocare un ruolo fondamentale nell'innovare i modelli produttivi e organizzativi giocando molto sul gioco di squadra, giocando molto su un lavoro di gruppi intergenerazionali e multidisciplinari perchè sempre più sarà necessario lavorare su progetti comuni a tutti i dipendenti e sempre meno si lavorerà su obiettivi individuali".