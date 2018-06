Richetti: giovani assenti nella PA, fondamentali per innovare

Milano, (askanews) - "Il problema non credo che riguardi il conflitto tra due generazioni o un conflitto tra giovani e meno giovani il problema è se questo paese oggi è in grado di offrire le stesse opportunità alla generazione che sta spingendo dietro la nostra rispetto a quella che ci ha preceduto. Se la dimensione del pubblico impiego e della pubblica amministrazione, che una volta ha rappresentato uno spazio di impiego importante, a volte con logiche molto discutibili, oggi vedo un'assenza clamorosa della nuove generazioni che sarebbero fondamentali per innovare i processi di digitalizzazione e semplificazione della PA". Lo ha dichiarato il senatore del Pd, Matteo Richetti, a margine del Meeting Prioritalia 2018 dal titolo 'Costruire un patto generazionale nell'economia dell'innovazione e delle competenze'.

"Il tema - ha proseguito Richetti - è se la politica è in grado di accorciare questa distanza perché il tema di una generazione che oggi rivendica diritti acquisiti rispetto a chi quei diritti non li vede neanche col binocolo c'è. Quindi certo che non c'è un conflitto ma c'è una incapacità di offrire stesse opportunità. Serve un atto di forte coraggio e anche di redistribuzione non solo tra il presente ma anche tra passato e il futuro".