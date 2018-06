Mandelli: costruire patto generazionale favorendo studi tecnici

Milano, (askanews) - "Solo da un patto intergenerazionale si può avere un reale progresso: ora si tratta di capire come la politica può facilitare questo percorso, innanzitutto io sicuramente rivedrei dall'inizio anche alcuni momenti formativi, ripensare all'architettura dei nostri licei, cercare di favorire gli studi tecnici". Lo ha dichiarato Andrea Mandelli, deputato di Forza Italia, nel corso di Meeting Prioritalia 2018 dal titolo 'Costruire un patto generazionale nell'economia dell'innovazione e delle competenze'.

"Perché è vero che c'è tanta disoccupazione però c'è anche molto spesso, e qua in Lombardia lo rileviamo, una non perfetta corrispondenza tra la formazione che il livello scolastico ti dà e quello che cercano le nostre aziende - ha spiegato - Il percorso è da fare fin dall'inizio, dalle scuole, cercando di rilanciare il ruolo degli Its che in Italia sono visti come un disvalore mentre in realtà la Germina e altri paesi europei dimostrano come una formazione in questi settori altamente specifici, professionali aiuta molto. Quindi con la formazione sul campo - ha concluso - cercare di integrare chi ha un esperienza da lasciare e chi vuole giustamente entrare imparando, con adeguate professionalità, il ruolo della realtà lavorativa".