Trump e Kim già a Singapore per il vertice, ma sono i sosia

Roma, (askanews) - Camminano fianco a fianco, si salutano calorosamente e si stringono la mano. Donald Trump e Kim Jong-un sono già a Singapore a pochi giorni dallo storico summit del 12 giugno e scatenano la curiosità dei turisti e dei giornalisti che li seguono nei loro spostamenti e ne immortalano ogni attimo.

Peccato che si tratti dei due sosia, entrambi sorridenti e pronti a divertirsi ironizzando sull'atteggiamento che i due leader terranno all'incontro. In questo caso, il finto summit è così gioviale che i due alla fine si concedono per uno scatto in aria, con un salto, per la gioia dei fotografi.