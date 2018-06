G7, Trump e Macron col biberon: la manifestazione di Oxfam

Roma, (askanews) -

G7, Trump e Macron con la scopa: manifestazione di Oxfam

La condanna: anche le donne siano retribuite per lavori di casa

Faccioni di Merkel, Trump, Macron, e May, in versione pupazzata. L'Organizzazione Oxfam ha organizzato una sorta di flash mob con i principali protagonisti del G7 mentre svolgono lavori domestici, per sottolineare il fardello che le donne devono sopportare nel prendersi cura delle loro case mentre lavorano.

Diana Sarosi, responsabile delle politiche di Oxfam Canada: "Vogliamo inviare un messaggio forte ai dirigenti del G7, che uno dei settori più negligenti è stato quello dei lavori di casa non retribuiti. Le donne passano ore e ore, per prendersi cura della casa, da due a dieci volte in più rispetto agli uomini. Si prendono cura dei figli, degli anziani, dei malati, cucinano, puliscono. Qui, in Canada, significa ch le donne devono lavorare 14 anni in più per guadagnare lo stesso salario rispetto agli uomini, nel corso della loro vita".