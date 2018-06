Paternò (l'Automobile): format Salone Auto Torino vincente

Cantone: "Parlare di corruzione fa bene, da Italia passi avanti"

Roma, (askanews) - "La battaglia culturale per la lotta alla corruzione è importante e negli ultimi anni è stato ottenuto molto, in termini di aumento alla trasparenza, di nuove normative e anche in termini di risultati internazionali: negli ultimi tre anni abbiamo visto 10 posti di miglioramento nella classifica di Transparency International, non capitava da tempo. Non è merito di qualcuno in ...