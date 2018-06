Guatemala, almeno 99 morti accertati per l'eruzione del Fuego

Guatemala City (askanews) - Mentre si aggrava di ora in ora ancora il bilancio delle vittime causate dall'eruzione del vulcano Fuego, la più forte degli ultimi 40 anni, in Guatemala si assiste a un dramma nel dramma.

Centinaia di volontari, membri di diverse Ong, infatti, sono al lavoro senza sosta in un piccolo quartiere della cittadina di El Rodeo per salvare i cani abbandonati dai padroni in fuga dalla violenza del vulcano.

"Siamo venuti per portargli un po' di cibo e tutto ciò che ci è stato donato per loro - spiega questa ragazza - siamo qui per salvarli, molti di loro sono feriti o in condizioni molto brutte a causa di questa situazione".

La lava del Fuego ha sommerso completamente decine di villaggi e secondo le autorità dei 99 morti accertati soltanto 28 sono già stati identificati. Altre 200 persone sono considerate disperse. Le ricerche proseguono mentre si teme una nuova eruzione.