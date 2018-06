'Ndrangheta e droga, sequestro da 5 milioni in Lombardia-Calabria

Milano (askanews) - I carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Milano, insieme all'Aliquota carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Milano, hanno eseguito 3 decreti di sequestro emessi dal Tribunale di Milano nei confronti di 3 calabresi, di 36, 39 e 46 anni, tutti già detenuti.

Le misure sono il risultato di approfondimenti patrimoniali sviluppati nell'indagine "Mare Ionio" che, nell'aprile del 2016, aveva consentito di sgominare un'organizzazione criminale composta da sodali organici alla locale di 'ndrangheta "Ruga-Loiero-Metastasio" che opera nel territorio di Monasterace ed è dedita al traffico internazionale di droga. Le indagini hanno dimostrato una netta sproporzione tra i redditi dichiarati dagli indagati e dai familiari e il patrimonio nella loro disponibilità, anche tramite intestatari fittizi, ritenuto il frutto dei traffici di droga.

A Trezzano sul Naviglio (Milano), Casnate con Bernate (Como), Monasterace e Stilo (Reggio Calabria), Satriano e Montepaone (Catanzaro), sono stati sequestrati beni per un valore stimato di circa 5 milioni di euro: 3 aziende, una palazzina, 2 villette, 3 box, 22 terreni, 5 mezzi per il movimento terra, 3 autoveicoli, 1 motoveicolo, 6 rapporti finanziari e 1.150.560 euro in contanti.