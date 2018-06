Fernando Alba: "Vi racconto il mio album rock, moderno e acido"

Roma, (askanews) - Un rock dalle contaminazioni cantautoriali, suonato con un linguaggio attuale. Un lavoro emozionale e ricercato. Si intitola "Nello stesso acido", è il nuovo album di Fernando Alba, cantautore e compositore siciliano. Che l'artista spiega così:

"E' un album cantautoriale con uno spirito rock, anche se all'interno ci sono molte influenze musicali dettate dalle capacità di musicisti che sono stati coinvolti, ognuno con un suo personale stile. Sono oltre cento perché per ogni canzone ho fatto una scelta di tipo orchestrale, coinvolgendo orchestre nazionali. È venuto fuori un album poliedrico che ricorda molto il sound tra il '70 e il Duemila, italiano ma anche internazionale".

Un titolo che va inteso in senso positivo: "Secondo me l'acido è diventato un po' troppo cattivo nella vita di tutti i giorni, soprattutto quando si parla di rapporti interpersonali, è utilizzato come mezzo per distruggere. Io invece l'ho fatto diventare un mezzo per far immergere due corpi, due anime, nella stessa bacinella, per farli diventare una cosa sola".

In questo nuovo lavoro c'è una poetica più essenziale. Un rock suonato con un linguaggio attuale. "Mi sono preso delle licenze poetiche. Ad esempio in Acido ci sono degli errori che sembrano grammaticali, ma è un linguaggio lavorato dalle nuove generazioni e cerco di essere attuale".

E dove non mancano i suoni e i colori della Sicilia: "Della mia Sicilia c'è tanto. Parlo di una protagonista che viene da Messina, di un altro personaggio che si trasferisce al Nord per lavoro, e un altro ancora che vive nel Sud cercando di portare avanti i suoi sogni nelle difficoltà che abbiamo nell'Isola. La cultura dell'Isola mi ha permesso di vedere il mondo italiano, la Penisola, da un altro punto di vista, ovvero quella sotto il tacco".