Di Maio: occhio specifico al Sud, per far crescere anche il Nord

Pomigliano d'Arco, 7 giu. (askanews) - "Sono venuto qui prima di tutto per testimoniare tutta la mia collaborazione con realtà come queste, tutta la volontà di farle crescere e con un occhio specifico al Sud Italia per far crescere anche il Nord, il Nord non ce la può fare a tirare da solo se non risolviamo la questione delle regioni del Sud. I problemi delle regioni del Sud passano per realtà d'eccellenza come questa che ci fanno grandi nel mondo. Leonardo è una delle realtà industriali del Paese, che è anche ambasciatore dell'Italia nel mondo": lo ha affermato il ministro del Lavoro e dello

Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, al termine della visita nello stabilimento Leonardo di Pomigliano.