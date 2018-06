Il governo Conte ottiene la fiducia alla Camera con 350 sì

Febbre mondiale, a Rio de Janeiro impazza il "calcio a bottoni"

Rio de Janeiro (askanews) - A pochi giorni dall'inizio del 21esimo campionato mondiale di calcio in Russia, in Brasile impazza un nuovo gioco: il "calcio a bottoni". Si tratta di una sorta di moderno Subbuteo in cui si gioca su un tavolo usando dei dischi al posto delle pedine per spedire la pallina in goal.