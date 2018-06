Delrio a Conte in aula: sia umile, studi prima di fare lezioni

Roma (askanews) - Il presidente del Consiglio deve essere "umile", Giuseppe Conte non può "dare lezioni", prima deve studiare. Lo ha detto il capogruppo Pd, Graziano Delrio pronunciando la dichiarazione di voto per il suo partito durante il dibattito sulla fiducia al governo.

"Le premesse su cui si basa il suo programma - ha detto Delrio - rendono impossibile il voto di fiducia. Non venga a parlare in quest'aula di cose che non conosce, sia umile. Lei ha parlato della presentazione di documenti una vola sola per gli imprenditori: decreto 126 del 2016; della mappatura dei

provvedimenti, decreto 222 del 2016; delle nomine non politiche

dei direttori sanitari, decreto 126 del 2017. Studi, abbia l'umiltà di studiare. Non venga qui a fare lezioni. Prima studi".