Crisci(Volvo Italia): primo sem. 2018 molto positivo, ordini +40%

Torino (askanews) - Boom di vendite per Volvo Italia che nei primi mesi del 2018 ha registrato una crescita degli ordini del 40% rispetto allo scorso anno, grazie al successo degli ultimi modelli presentati. Come la Volvo V60, la station wagon protagonista al Parco Valentino, il Salone dell Auto di Torino. La V60 completa la gamma di station wagon lanciata con la V90, con cui condivide la piattaforma SPA (Architettura di Prodotto Scalabile), la stessa anche del Suv XC90. Gli ultimi modelli presentati da Volvo, a partire dalla XC40 che ha vinto il premio Auto dell Anno, stanno riscuotendo grande successo al punto che, come ha spiegato il presidente e Ad di Volvo Italia, Michele Crisci, il gruppo dovrà aumentare la produzione per stare dietro agli ordini. Rispetto ai volumi già previsti, Volvo consegnerà in Italia 5mila XC40 entro fine anno e altre 5mila all inizio del 2019.