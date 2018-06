Conte: non smantelleremo quanto di buono fatto in passato

Roma (askanews) - "Non vogliamo smantellare tutto ciò che di buono è stato fatto in passato". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, replicando in aula alla Camera al dibattito sulla fiducia.

"Vale anche per la Buona scuola - ha aggiunto - abbiamo ragionato con tanti stakeholders, dirigenti, insegnanti, esperti. Ci sono delle criticità su cui intendiamo intervenire".