Kia al Salone Auto di Torino con Stinger e Niro plug-in

Torino (askanews) - Kia Italia porta al Parco Valentino, il Salone dell Auto di Torino, i propri modelli di punta in ambito sportivo e ibrido plug-in: la Stinger e la Niro, definite dall'Ad del gruppo, Giuseppe Bitti, il diavolo e l'acqua santa. Nel dettaglio la Stinger, il cui prototipo è stato presentato a Francoforte nel 2011, è in vendita in Italia da circa tre mesi e sta riscuotendo un buon successo, in particolare nella versione 4x4 con motore 3.3 cc da 370 cv. Niro invece è un crossover nato in versione hybrid e poi presentato anche nella versione plug-in con un autonomia fino a 50 km in modalità elettrica. A breve, nel giro di qualche mese, arriverà anche la versione full electric con 500 km di autonomia.