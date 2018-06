Bmw presenta in anteprima al Salone Auto Torino la i8 Roadster

Torino (askanews) - Anteprima nazionale al Parco Valentino, il Salone dell Auto di Torino, per la Bmw i8 Roadster, la sportiva dal design futuristico e inconfondibile, con l'innovativo motore ibrido plug in da 374 cv, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi. Una vettura che, come ha spiegato il presidente e Ad e di Bmw Italia, Sergio Solero, riassume tutte le innovazione della Bmw per la mobilità del futuro. La casa di Monaco ha iniziato a sviluppare il progetto più di 10 anni fa, lanciando come primi modelli la i3 e la i8 coupè nel 2013. A breve saranno presentati anche uno scooter interamente elettrico, poi una Mini e a seguire il suv iX3 per arrivare ad avere nel 2025 ben 25 modelli elettrificati di cui 12 completamente elettrici. Modelli che rientrano nella strategia Aces del gruppo che punta a sviluppare guida autonoma, connettività, veicoli elettrici, sharing economy e più in generale servizi per migliorare e rendere più sostenibile la mobilità.