Bagarre in aula quando il premier parla del conflitto d'interessi

Roma (askanews) - Bagarre alla Camera dei deputati contro il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, da parte dei deputati del Pd sul tema del conflitto di interessi. Bagarre che il presidente della Camera Roberto Fico, esponente M5s, ha dovuto calmare: "Sono qui come terzo indipendente e devo far funzionare bene l'Aula, so benissimo cosa significa essere seduto qui ed essere indipendente - ha precisato Fico - ciò che mi interessa adesso è far proseguire il presidente del Consiglio e poi ci saranno le dichiarazioni di voto".

A interrompere la replica del premier alcuni deputati democratici richiamati all'ordine dal Presidente: Morani, Fiano e Scalfarotto, ai quali Fico ha assicurato: "La libertà di parola è totale".

"È vietato fare fotografie - ha aggiunto Fico - ma ho visto farle da parte di tutti i gruppi politici e non solo oggi".