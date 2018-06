Toninelli: obiettivo è rendere auto elettriche fruibili a tutti

Torino (askanews) - "Pensiamo di accompagnare quella che è una evoluzione già in atto perché negli stand di tutte queste case automobilistiche ci sono tutte auto ibride o elettriche al 100%". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, a margine dell'inaugurazione della quarta edizione del Salone dell Auto di Torino al Parco Valentino. "All'interno della parte privata automobilistica questo passaggio c'è - ha ribadito il rappresentante del governo - e l'impegno del Ministro nuovo, neo eletto, che per me è il miglior battesimo possibile essere oggi a Torino, è quello di accompagnare questa evoluzione, questa innovazione, questa nuova tecnologia insieme alla miglior manifattura che abbiamo in Italia e in Europa verso il futuro che è già anche presente, ma che dovremo migliorare e rendere fruibile a tutti" .