Il Senato vota la fiducia al governo Conte: i sì sono 171

Fermata l'impresa-scalata dello Spiderman Alain Robert a Seoul

Roma, (askanews) - Lo Spiderman francese Alain Robert voleva scalare il quinto grattacielo più alto al mondo, la Lotte World Tower di Seul, in Corea del Sud, ma è stato fermato dalla sicurezza prima di riuscire a completare la sua impresa risalendo i 123 piani dell'edificio. Nelle sue intenzioni la scalata aveva un significato anche simbolico: "Ho scalato questo grattacielo per la mia ong, New ...